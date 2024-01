Duda Santos, que interpreta Maria Santa, na primeira fase da novela Renascer, que estreia nesta próxima segunda-feira (22), no horário das nove Globo, fez revelações sobre um perrengue que enfrentou nos bastidores do folhetim, em plena gravação de sua primeira cena.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista carioca, de 22 anos, contou que precisou enfrentar seu medo antigo de cachoeira. "Na minha cabeça, eu pensava numa cachoeira mais tranquila, iguais àquelas que a gente vê nos filmes. Essa locação era um laguinho em que desce água, com muito mato e pedra em volta. Pensei que seria complicado entrar lá porque fiquei imaginando uma cobra ali dentro, ainda mais depois que começou a chover", contou.

"Na minha cabeça, pensei: ‘Quando chove, a cobra vem’ (risos). Foi um perrengue para gravar! Era a minha primeira cena na novela, eu já estava nervosa. Uma cena importante pra caramba", disse Duda Santos. Em outra sequencia, a atriz revelou ter preciso gravar uma cena em que precisava ficar debaixo da água, mas foi difícil.

"Depois de descer, o diretor [Gustavo Fernandez] não gritava de jeito nenhum, e senti alguns bichos que começaram a me picar debaixo da água. Achei que era cobra e levantei correndo! Mas acabei me acostumando com as picadas dos bichinhos. Custei para escutar o diretor e gravar a cena", revelou a jovem. A cena em questão, por sua vez, está prevista para ir ao ar no terceiro capítulo de Renascer, na próxima quarta (24).

O post Duda Santos, protagonista de ‘Renascer’, revela sufoco nos bastidores da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.