Em primeira novela, Xamã conta detalhes sobre personagem em Renascer

Xamã, ator e cantor, participou da festa de lançamento de Renascer nesta quarta-feira (17). O remake de Bruno Luperi é a primeira novela que o artista participa.

‘Emblemático’

Em entrevista ao Gshow, o ator filosofa para falar do personagem matador na trama rural. "Emblemático, com muitas camadas, muito intenso com dois amores. O que mais empresto a ele é a intensidade do poeta", comentou.

O artista também confessou que o caminho foi árduo para conquistar espaço na carreira de ator. "Sempre foi meu sonho trabalhar com dramaturgia e cinema. Demorou bastante, mas está sendo gostoso. […] O Damião me permitiu me expressar de várias formas", explicou.

Por falar em Renascer, a Globo, finalmente, definiu o tema de abertura da trama. Na versão original, em 1993, Ivan Lins defendeu a canção Confins, que foi um sucesso na época.

