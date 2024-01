BBB24: Vaza o valor dos cachês do time Pipoca

Vazou nesta quinta-feira (18), o cachê dos participantes do time “pipoca” do ‘BBB 24’. O portal Léo Dias divulgou que nas edições passadas os brothers recebiam cerca de R$ 4 mil. No entanto, a produção do programa recebeu melhorar e aumentar esse valor.

O jornalista descobriu que os participantes desta edição vão receber R$ 7 mil para participar do programa. No entanto, o valor será dividido em parcelas de R$ 1 mil até o fim da edição. Vale ressaltar que o valor dos camarotes também vazou no início da edição.

Os novos brothers e sisters estariam recebendo cerca de R$ 40 mil no BBB 24. E segundo as informações, o primeiro pagamento será em fevereiro, de R$ 25 mil, e nos três meses seguintes, mais R$ 5 mil por mês.

Além dessas informações, no contrato que os participantes assinam, eles concedem ao reality show o direito de uso da imagem e da voz de forma vitalícia. Existe ainda uma cláusula de confidencialidade. Os bastidores do programa não poderão ser revelados por ex-BBBs.