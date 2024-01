Morte? Casamento? Saiba qual será o destino de Vinícius em Terra e Paixão

Terra e Paixão continua com fortes emoções em sua última semana. Com os desdobramentos entre os personagens, Vinícius (Paulo Rocha) terá um final feliz e apaixonante, após viver tantas aventuras, segundo informações do jornal Extra.

No capítulo que irá ao ar nesta quarta-feira (17), o geólogo estará com Irene (Gloria Pires) no hotel onde a criminosa se escondeu com Danielzinho (Bryan Robert), e aproveitará a ausência da vilã para avisar a Marino (Leandro Lima) o paradeiro da assassina, mas ela conseguirá fugir.

Com a passagem do tempo que terá em Terra e Paixão, Vinícius se casará com Iraê (Suyane Moreira) em uma aldeia, e os dois terão a bênção de Jurecê (Daniel Munduruku), que realiza uma cerimônia emocionante para unir a filha com ele.

Após o casório, Vinícius retorna aos estudos nas terras de Aline (Barbara Reis), mas identifica que o local não possui grande quantidade de diamantes, e sugere que a mocinha não perdesse mais tempo com o assunto que durou a novela quase inteira, e gerou grandes conflitos em Terra e Paixão.

O post ‘Terra e Paixão’: Morte? Casamento? Saiba qual será o destino de Vinícius foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.