'Oppenheimer' lidera lista de indicados ao BAFTA 2024

A principal premiação da indústria de entretenimento britânica, BAFTA, divulgou nesta quinta-feira (18/1) a lista dos indicados ao prêmio. O evento anual procura prestigiar as melhores contribuições do cinema no último ano do Reino Unido. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de fevereiro, em evento apresentado pelo ator de Doctor who, David Tennant.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, lidera as indicações ao prêmio com treze nomeações. Em segundo lugar, com onze indicações, está Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos. Logo em seguida, Assassinos da lua das flores, de Martin Scorsese e A zona de interesse, de Jonathan Glazer, com nove indicações.

Por ser a única das maiores premiações regida por uma Academia não estadunidense, o BAFTA destoa das demais listas da temporada, como Oscar, Critics Choice e Globo de Ouro. Desta vez, o que chama a atenção são os longas de Martin Scorsese e Greta Gerwig que foram esquecidos na maioria das principais categorias.

Confira a lista:

Lista completa de indicados ao BAFTA 2024

Melhor filme

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor filme britânico

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People's President

Earth Mama

How to Have Sex

Is Anybody Out There?

Melhor Direção

Andrew Haigh - Todos Nós Desconhecidos

Justine Triet - Anatomia de uma Queda

Alexander Payne - Os Rejeitados

Bradley Cooper - Maestro

Christopher Nolan - Oppenheimer

Jonathan Glazer - A Zona de Interesse

Melhor estreia de um escritor, diretor ou produtor britânico

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People's President

Earth Mama

How to Have Sex

Is Anybody Out There?

Melhor Atriz

Fantasia Barrino - A Cor Púrpura

Sandra Hüller - Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Vivian Oparah - Rye Lane

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor Ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Barry Keoghan - Saltburn

Cillian Murphy - Oppenheimer

Teo Yoo - Vidas Passadas

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

Claire Foy - Todos Nós Desconhecidos

Sandra Hüller - A Zona de Interesse

Rosamund Pike - Saltburn

Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

Melhor Ator Coadjuvante

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Jacob Elordi - Saltburn

Ryan Gosling - Barbie

Paul Mescal - Todos Nós Desconhecidos

Dominic Sessa - Os Rejeitados

Melhor animação

O Menino e a Garça

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Elementos

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Roteiro Original

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Maestro

Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Todos Nós Desconhecidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Elenco

Todos Nós Desconhecidos

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

How to Have Sex

Assassinos da Lua das Flores

Melhor Fotografia

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas

Melhor Edição

Anatomia de Uma Queda

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Cabelo e Maquiagem

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora Original

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

A Zona de Interesse

Melhores Efeitos Visuais

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

Napoleão

Pobres Criaturas

Melhor Som

Ferrari

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

Oppenheimer

A Zona de Interesse

Melhor filme em língua não-inglesa

20 Dias em Mariupol

Anatomia de uma Queda

Vidas Passadas

A Sociedade da Neve

A Zona de Interesse

Melhor documentário

20 Dias em Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Melhor Curta de Animação Britânico

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Melhor Curta Britânico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such a Lovely Day

Yellow

