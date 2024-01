Paramore cancela show no festival Lollapalooza Brasil

O festival Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira (18/1) o cancelamento da apresentação da banda Paramore, headliner do evento que ocorre em março deste ano em São Paulo. O grupo já havia cancelado outros shows marcados para o início deste ano. A banda Kings of Leon assumirá o lugar no palco principal no sábado, 23 de março.

Em nota, a produção do festival informa o cancelamento e anuncia a atração substituta. “É com prazer que anunciamos a banda Kings of Leon como headliner do Lollapalooza Brasil 2024, no sábado, 23 de Março. A banda Paramore cancelou sua apresentação por motivos pessoais”.

A organização do evento ainda garantiu que irá disponibilizar a solicitação de reembolso de 19 a 28 de janeiro aos compradores de ingressos diários. “Por liberalidade, o festival disponibilizará aos compradores de ingressos diários (Lolla Day SÁBADO) a possibilidade de solicitar reembolso entre os dias 19 e 28 de Janeiro de 2024. Somente titulares de ingressos diários (Day), em todas as suas modalidades - Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day - são elegíveis ao reembolso”, comunica em nota.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

Esta é a segunda vez que o Kings of Leon assume a posição mais alta da lineup de última hora no Lolla Brasil. Em 2019, a banda estadunidense foi chamada por conta da baixa venda de ingressos e também cantaram no segundo dia de evento no encerramento do palco principal.

O Lollapalooza Brasil 2024 ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março e compõem a headliner: Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Limp Bizkit, Titãs, SZA e Sam Smith. Artistas como Dove Cameron, Diplo, MC Livinho + MC Davi, Jaden, Marcelo D2, Gilberto Gil e The Offspring fazem parte da lineup.