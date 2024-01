Verdades Secretas pode ganhar terceira temporada na Globo em breve

Nesta próxima sexta-feira (19), Walcyr Carrasco concluirá, de forma oficial, suas atividades com Terra e Paixão, atual novela das nove, e ao que parece, não terá muito tempo de férias. Isso porque, o autor pode desenvolver uma nova temporada de Verdades Secretas.

Segundo informações da revista Veja, a emissora da família Marinho deu sinal verde para que o novelista veterano trabalhasse na sinopse da terceira temporada do folhetim, que foi estrelado por Camila Queiroz, em 2015 e 2021.

Apesar da enxurrada de críticas que recebeu em sua continuação, Verdades Secretas é avaliada como um produto de sucesso pelo setor interno da emissora carioca, em virtude do recorde em visualizações quando foi disponibilizada no Globoplay, e a repercussão causada entre o público – em sua maioria, mais jovem.

No entanto, existem alguns desafios da emissora, dentre eles: manter a dosagem na produção de cenas quentes – em sua segunda temporada, Verdades Secretas bateu recorde -, além de uma nova protagonista, visto que Camila Queiroz se envolveu em uma grande polêmica em 2021, e desistiu das gravações da trama às vésperas do término. Por último, não menos importante, uma parceria que assine os textos com Walcyr Carrasco, que enfrentou problemas de saúde ao longo do ano passado, e precisou recrutar Thelma Guedes, para Terra e Paixão.

