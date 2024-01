BBB 24: Nizam diz que errou ao comentar corpo de Yasmin Brunet: "machista"

Eliminado da casa do BBB 24, Nizam, que deixou a casa com 17,14% dos votos para ficar, participou de uma entrevista na manhã desta segunda-feira (22/1) no “Café com o eliminado” do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Durante a conversa, muitos assuntos foram levantados, inclusive as falas sobre o corpo de Yasmin Brunet.

A apresentadora Ana Maria mostrou o momento em que Nizam e outros brothers comentavam sobre os corpos de algumas participantes. “Vocês falavam dos corpos das moças como se ela precisasse de uma validação masculina, mas de um jeito, eu diria que de um jeito não carinhoso”, relatou Ana.

O paulista, bastante emocionado, assistiu o momento e falou sobre o comportamento dentro da casa. “Ridículo, infantil, Ana, eu tenho uma irmã mulher, tenho minha mãe, minha sobrinha, imagina se falassem isso delas. É isso que eu posso falar”, afirmou.



“Eu acho que, infelizmente, para aprender a gente tem que errar. Eu estou feliz que eu saí nesse momento e consigo olhar para esse erro antes que esse erro se tornasse ainda pior, eu consigo olhar, entender, me reconstruir, evoluir e olhar daqui para frente. Entender o que aconteceu e como eu posso melhorar, e não só para mim, mas ser um exemplo para as pessoas. Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo. Eu assumo a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu fui um idiota por ter falado”, completou.



Em seguida, Ana Maria relembrou o momento em que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet o chamaram para uma conversa sobre o assunto, mas Nizam mentiu sobre o papo com os meninos.



Nizam explicou a atitude. “Não esqueci que eu estava sendo filmado, eu acho que se eu tivesse falado o que foi dito no quarto, as meninas super entenderiam. Eu teria sido honesto, eu teria me desculpado. O meu erro foi não ter falado o que realmente aconteceu, talvez querendo me proteger. Aconteceu, fui muito infeliz no que eu falei”, contou.