BBB 24: Wanessa diz que Zilu Godoi tentou impedir namoro com Dolabella

Wanessa Camargo surpreendeu ao ter feito mais uma confissão sobre a vida pessoal dento do BBB 24. Desta vez, a cantora deu detalhes de uma situação em que Zilu Godoi tentou impedir seu relacionamento com Dado Dolabella, na primeira vez em que namoraram, na década de 2000.

A filha de Zezé Di Camargo contou que sua mãe era um tanto quanto preocupada com o excesso de comunicação entre eles. "Acabou a bateria do meu celular e eu não conseguia mais ligar. Fiquei mais de um dia sem conseguir falar com ninguém", explicou a cantora.

"Aí sabe o que encontrei? Um papel entre a bateria e o celular, naquela época dava para fazer isso", contou Wanessa Camargo. "Ela [Zilu] ainda não tinha problemas com ele, era só uma forma… Ela se preocupava com a minha disciplina, né? Não dormir tarde, estudar", concluiu.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella namoraram por cerca de um ano em 2003 e retomaram a relação há pouco mais de um ano. A cantora, inclusive, foi casada por 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, e atualmente é noivo da atriz Isis Valverde.

