João Guilherme faz apelo após Virginia Fonseca anunciar nova gravidez

Reprodução/Instagram João Guilherme; Virginia Fonseca e Zé Felipe com as filhas

Na última quarta-feira (17), Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram através das redes sociais, que a família irá aumentar. Na ocasião, a influenciadora que já tem duas filhas com o cantor, revelou que está grávida novamente.

Diante disso, João Guilherme, que é irmão do cantor, fez um apelo para o casal. Nos comentários do Instagram, o filho mais novo de Leonardo pediu: "Se for menina, que seja outra Maria, por favor. Vai ser o império das Marias!", disse ele.

Na sequência, João comentou que, se um dia for pai de menina, também deseja colocar o nome da filha de Maria: "A minha quero Maria também, vamos ver se a futura mãe deixa", declarou ele, que está solteiro desde 2021, quando chegou ao fim seu relacionamento com Jade Picon.

João Guilherme comenta post de Virginia Fonseca e Zé Felipe (Foto: Reprodução/Instagram)

O comentário de João Guilherme se refere ao fato de Virginia Fonseca e Zé Felipe já serem pais de duas meninas que se chamam Maria Alice e Maria Flor.

No X (antigo Twitter), o artista também fez uma reflexão sobre a quantidade de sobrinhos que tem: "Que coisa doida, eu tenho só 21 anos e agora sou tio de seis crianças", disparou ele.

que coisa doida eu tenho só 21 anos e agora sou tio de 6 crianças — J? (@Joaoguiavila) January 17, 2024

Além de Maria Alice, Maria Flor e do novo bebê que Virginia e Zé Felipe esperam, o ator também é tio de Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo, e Noah, filho de Jéssica Beatriz.