BBB 24: Pai de Vanessa Lopes diz que filha recebe acompanhamento psicológico

Após participantes do Big Brother Brasil 2024 e telespectadores do programa demonstrarem preocupação com o comportamento da influência digital e dançarina Vanessa Lopes, de 22 anos, o pai dela, Alisson Ramalho, se pronunciou através de um vídeo no Instagram. Alisson esclareceu que a filha está sendo acompanhada por uma equipe de psicólogos e pontuou que o confinamento desperta alterações e emoções nos jogadores.

“Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes, desde o processo até na casa. Há um acompanhamento com terapeutas e psicólogos de plantão e se houver alguma atitude extrema, automaticamente isto é intervindo”, explicou o pai da influenciadora.

Alisson afirmou ainda que fica sempre em contato com a produção do programa, e ressaltou que fora da casa, a filha também é bem assistida com acompanhamento psicológico. “Ali nós estamos tratando de um confinamento, e o confinamento desperta muita alteração, muita emoção e vai depender do perfil do participante”, comentou.

A participação da influenciadora do reality show começou a gerar polêmica e preocupação após o participante Pizane ser eliminado. A tiktoker começou a reavaliar seu jogo e, desde então, tem apresentado algumas atitudes que estão sendo apontadas pelo público como “estranhas” e “desequilibradas”.

Entre as ações da influenciadora que geraram maior repercussão, Vanessa se comparou com uma protagonista da franquia de cinema Jogos Vorazes, chorou diversas vezes, pensou em apertar o botão da desistência, criou teorias absurdas sobre o BBB 24, brigou com um dos maiores aliados, MC Bin Laden, e acusou os participantes de serem atores, estando no jogo para revelar o pior das pessoas.

Com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora tem falado constantemente sobre o “medo da cultura do cancelamento". Na tarde desta quinta-feira (18/1), a participante foi consolada pelos brothers ao falar sobre o assunto e cair no choro. "Quando eu falo para vocês que eu não estou com medo, é porque eu tenho gente lá fora, igual vocês têm, gente. Eu tenho pai, mãe, irmã também, eu tenho família."

"Eu só quero acreditar que as pessoas são boas, então, eu entendo que eu sou um alvo porque eu tenho um peso lá fora, eu já sei que eu tenho um peso lá fora. Eu entrei sabendo disso por isso que eu tenho medo da cultura do linchamento e do cancelamento e toda vez que eu tive briga aqui, eu quis deixar claro isso”, disse a influenciadora.