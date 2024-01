BBB 24: "Cadê os pais dela? Tira ela", pede Jojo Todynho sobre Vanessa Lopes

A cantora e influenciadora Jojo Todynho foi a público pelos stories do Instagram nesta quinta-feira (18/1) para comentar sobre a polêmica envolvendo a participante Vanessa Lopes no reality Big Brother Brasil 24. A tiktoker protagonizou discussões dentro programa nesta quinta, além de apresentar atitudes caracterizadas pelos internautas como fora do normal.



No vídeo, Jojo invoca os parentes de Vanessa para fazer algo. "Eu tento ser imparcial mas cadê os pais da Vanessa? Tira ela de lá, tá dando não. Ela não tá bem. Não estou zoando não, estou falando serio. O emocional dela não tá legal", disse.

Jojo ainda comentou que durante participação no reality A fazenda tinha deixado claro que se fizesse algo fora do normal, a equipe dela estava orientada a tirá-la do programa.

A cantora ainda pontuou que o participante Rodriguinho era outro que estava "se queimando". "Acho que nem tudo vale. É queimação. Tiro no pé. Igual o Rodriguinho. Tem fãs, tem pessoas que te admiram e gostam de você, e te vê dando tiro no pé. Não vale a pena. Tirando a oportunidade de um monte de gente que poderia estar lá dentro".