É tempo de Renascer: protagonista e autor comentam atualização da trama

Grande sucesso de Benedito Ruy Barbosa em 1993, Renascer foi a estreia do autor no horário nobre da Globo após o boom de Pantanal na Manchete, três anos antes. A novela conta a saga do coronel José Inocêncio, um fazendeiro de cacau em Ilhéus que amarga a dor da morte de sua amada Maria Santa no parto do quarto filho do casal, João Pedro.

Na versão original, Marcos Palmeira fez o caçula rejeitado pelo pai e, agora, no remake que a Globo estreou nesta segunda-feira (22/1), vive o patriarca — tal qual aconteceu na adaptação do clássico pantaneiro em 2022.

"É uma honra estar nas quatro versões — duas de Pantanal e duas de Renascer. O Benedito marcou a minha jornada. Eu não revi a versão original porque tem muita informação na memória do João Pedro. Renascer é uma novela que pode ser contada outra vez daqui a 15, 20 anos, porque é um clássico. Em relação ao Zé Leôncio de Pantanal, tão recente, eu estou atento para não cair na repetição, mas não amarrado. Quero mergulhar na contação dessa história. São pessoas diferentes, de regiões e sotaques diferentes. Eu quero ir fundo nas relações familiares para colocar o personagem em outro lugar", afirma o ator.

Na atualização feita por Bruno Luperi, o personagem na fase jovem é vivido por Humberto Carrão, enquanto Maria Santa é defendida por Duda Santos. "Mexer num clássico é algo sagrado. A proposta não é recriar, mas adaptar e trazer para os novos dias. Não vejo problemas em comparações: os paralelos servem para se criar novos horizontes, e promover novos renascimentos. Não há duelo com a primeira versão, porque uma complementa a outra", explica o autor da nova versão, que é neto do criador, Benedito Ruy Barbosa.

Humberto Carrão e Duda Santos em Renascer (foto: Fo9tos: Divulgação/Globo)

A história

Na segunda fase da novela, que se passa nos dias atuais, José Inocêncio é um fazendeiro bem-sucedido. Dos quatro filhos — José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva) —, o caçula é o único que nunca saiu da fazenda e não tem formação profissional. Os demais foram estudar na capital ainda jovens e, repletos de oportunidades, se formaram 'doutores' às custas do dinheiro do pai, que desde sempre arcou com todas as despesas. Zé Augusto é médico, Zé Bento, advogado, e Zé Venâncio, publicitário.

Vivendo juntos na fazenda, José Inocêncio e João Pedro carregam mágoas e feridas que nunca cicatrizaram. O trauma causado pela morte de Maria Santa ainda é intenso para o coronel assim como a ideia fixa de atribuir ao filho caçula a partida de seu grande amor. A situação piora quando João Pedro conhece Mariana (Theresa Fonseca), a jovem misteriosa recém-chegada a casa de Jacutinga (Juliana Paes). O encantamento é imediato. A chegada de Mariana à fazenda dará início a mais um conflito entre pai e filho, que se apaixonam pela mesma mulher.

Enquanto isso, preocupados com o futuro, os filhos mais velhos do fazendeiro decidem se aproximar do pai e voltar para Ilhéus, na Bahia, Zé Augusto, recém separado, enfrenta problemas na área profissional com a ameaça de ter o registro médico caçado. Zé Bento vive com dívidas acumuladas e está longe de ser um advogado bem-sucedido. Além de ser sustentado pelo pai é dependente financeiramente da namorada, Kika (Juliane Araujo), também formada em direito.

Dos irmãos, Zé Venâncio, o terceiro na linha de sucessão, foi o que melhor soube aproveitar as oportunidades. Sócio de uma agência de publicidade tem uma carreira estabelecida. Mas na vida pessoal, o casamento com Eliana (Sophie Charlotte) está em crise. As sucessivas discussões, as crises de ciúmes e as traições de José Venâncio indicam que o relacionamento dos dois não tem futuro principalmente quando o publicitário se apaixona por Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher bem-sucedida profissionalmente e que sonha em formar uma família.

Renascer é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Gustavo Fernández, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Alexandre Macedo, Walter Carvalho, Ricardo França e Mariana Betti. A produção é de Betina Paulon e Bruna Ferreira e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.