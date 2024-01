Íris Abravanel faz revelações sobre início do casamento com Silvio Santos

Íris Abravanel, que costuma ser discreta sobre o casamento de longa data com Silvio Santos, abriu o coração sobre a relação com o apresentador, em entrevista ao The Noite, apresentado por Danilo Gentili, na última sexta-feira (19/1).

Na ocasião, foi exibido um vídeo de seu casamento com o Dono do Baú, onde ele surge de terno branco, enquanto troca as alianças com a autora, há 42 anos. Ela revelou que os dois aguardaram o nascimento de Rebeca, filha do casal, que nasceu em dezembro de 1980, para selarem a união – que ocorreu em fevereiro de 1981.

Íris Abravanel ainda contou como conheceu o apresentador, na praia Saco do Major, no Guarujá: "Ele parecia uma lombriga, grande e branquinho", disse ela, bem-humorada. Sincera, a mulher também revelou que, de início, seu pai desaprovou a relação.

"Quando meu pai soube, ficou três dias de cama. Dava socos na parede. 'Eu achava que minha filha era inteligente, você é uma burra! Se meter com um homem de televisão!?'. [Ele] ficou louco, queria matar o Silvio. Queria matar de verdade", relembrou Íris Abravanel.

