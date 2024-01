BBB 24: signo de Vanessa Lopes pode ter influenciado desistência; entenda

Nos últimos dias, a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24 movimentou muito a casa mais vigiada do Brasil e as redes sociais. A tiktoker desistiu do jogo na tarde de sexta-feira (19/1). Para Sara Koimbra, conhecida como astróloga dos famosos, a saída da tiktoker pode ser explicada pelo lado sombrio do signo dela.

É simples. O lado sombrio dos signos é um estado que, quando fica muito em evidência, mostra elementos em desequilíbrio e não características fixas. “Todo signo traz influências na personalidade, em como a pessoa se expressa e se comporta diante das situações, mas todo o zodíaco tem seu lado luz e seu lado sombra”, explica a especialista.

Ela avalia que as falas de Vanessa antes de deixar o reality, demonstraram um lado mais emotivo e de chorar bastante, o que podem denunciar esse lado do signo dela, que é Câncer.

Para a astróloga, é importante que todos conheçam o lado sombrio do seu signo para saber identificar quando precisa de ajuda para sair dele e retomar o equilíbrio. “Buscar apoio no signo oposto na roda zodiacal pode trazer características complementares e ser muito positivo”, aconselha a especialista.

Ainda restam 22 pessoas na disputa pelo prêmio do BBB 24 e a astróloga revelou quais as características positivas e sombrias dos signos dos participantes do BBB 24. Confira:

Áries

Arianos podem ser exemplo de coragem, iniciativa, independência e ousadia. Chamam a atenção por seu entusiasmo e garra, mas quando estão em desequilíbrio podem despertar o pior. Seu lado sombra pode trazer impaciência, agressividade e teimosia. O ariano neste estado precisa controlar seus nervos e se policiar para escutar mais os outros em uma discussão.

Touro - Deniziane e Marcus Vinicius

Um taurino, quando está em seu lado positivo é visto como paciente, persistente, sensato e determinado. Já em desequilíbrio, pode trazer possessividade e teimosia em excesso, além de inflexibilidade em possíveis embates.

Gêmeos - Yasmin Brunet e Matteus

Pessoas deste signo são sinônimo de sociabilidade e boa comunicação, além de serem curiosos e criativos, muito antenados e de fácil adaptação em todos os ambientes. Seu lado sombra pode trazer falta de foco e superficialidade, além de falta de organização e disciplina no dia a dia.

Câncer - Fernanda, Vanessa Lopes e Leidy Elin

Cancerianos têm fama de sensibilidade e em seu lado positivo são mesmo. Quando está em equilíbrio, é aquele amigo sempre pronto a ajudar, que sente quando alguém está precisando e ouve muito sua intuição, agindo sempre de forma bastante protetora. Em desarmonia, Câncer pode trazer características que precisam de atenção. A pessoa regida por este signo pode ficar insegura e dependente emocionalmente de quem ama. A possessividade também pode surgir em Câncer, além de se tornar muito rancoroso.

Leão - Davi, Giovanna Pitel e Juninho

Leoninos são muito charmosos e confiantes por natureza. Seu lado luz revela esse carisma e os deixa muito generosos. Já seu lado sombra pode trazer uma vaidade e orgulho excessivos, com a ilusão de ser soberano, achando que sua opinião é mais importante, que sua escolha é a única possível ou que é o dono da verdade.

Virgem

Este signo é o símbolo da organização e responsabilidade. Sempre muito cautelosos, os virginianos são bastante racionais na hora de tomar alguma decisão. Seu lado sombra pode trazer uma rigidez e críticas em demasia. É sinal de alerta para o desequilíbrio de Virgem quando começam a ser frios, introspectivos, além de se tornarem extremamente críticos e rígidos com tudo.

Libra - Nizam

Libra é o signo dos diplomatas, sempre muito sensatos, são mediadores e procuram sempre acalmar os ânimos, com toda a gentileza e elegância. Seu desequilíbrio traz influência a indecisão e inconstância, que podem levar à falta de atitude e omissão em situações importantes.

Escorpião - Michel

Escorpianos são famosos por sua sensualidade e magnetismo. Em seu lado luz, costumam fazer bom uso de sua intuição e inteligência sem iguais. Tendem também a se envolver de corpo e alma quando em equilíbrio, sem medo. O lado sombra deste signo pode deixar o escorpiano agressivo e possessivo também. Suas emoções ficam muito intensas e isso pode levar a atitudes vingativas e cheias de rancor.

Sagitário - Vinicius Rodrigues e Isabelle

Sagitário é o signo das boas vibrações do zodíaco. Lida com a vida cheio de bom humor e otimismo, com seu espírito aventureiro e curioso, aberto a mudanças. Quando está em desarmonia, o sagitariano se torna impaciente e pode ferir as pessoas ao redor com o excesso de sinceridade, além disso também é possível notar que se torna mais descuidado e relaxado.

Capricórnio - Wanessa Camargo

Capricornianos são conhecidos por sua disciplina, ambição e objetividade, características de seu lado luz. Quando estão em desequilíbrio podem ser muito pessimistas e rígidos com quem não tem a mesma opinião que eles e, por isso, tendem a se isolar.

Aquário - MC Bin Laden e Lucas Henrique

O lado luz de um aquariano chama a atenção por sua capacidade de ver soluções e caminhos diferentes, ser original em tudo, com muita criatividade e inteligência. Já o lado sombra traz ao aquariano a inconstância de humor, rebeldia e o excesso de distração para realizar qualquer tarefa.

Peixes - Rodriguinho, Giovanna, Raquele e Lucas Luigi

Piscianos quando estão em equilíbrio usam muito sua imaginação. Sempre muito sensíveis, adoram demonstrar os sentimentos e não economizam esforços para isso. Já seu lado sombra revela uma pessoa excessivamente distraída, indecisa e insegura, que se decepciona com facilidade ao se deparar com uma realidade muito diferente do que imaginou.