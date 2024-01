Homem é preso ao tentar invadir apartamento de Taylor Swift em Nova York

Um homem foi preso em frente ao apartamento de Taylor Swift em Tribeca, bairro no centro de Manhattan, em Nova York. O invasor foi encontrado na tarde de sábado (20/1) pelo Departamento de Polícia da cidade.

Ao site Page Six, uma representante da polícia informou que a equipe recebeu uma denúncia que uma “pessoa desordeira” tentou abrir a porta de um dos prédios. Embora os oficiais não tenham confirmado que o alvo da invasão foi o apartamento de Swift, testemunhas afirmam que viram o homem em frente à porta da cantora. "Eu o vi pela primeira vez por volta de 13h no horário local, ele foi até a porta de Taylor. Não tenho certeza se ele bateu ou tocou a campainha", disse a testemunha ao portal.

De acordo com outra fonte ouvida pelo site, o homem estava nas proximidades há cerca de um mês. Uma vizinha também comentou que chegou a ouvir o invasor falar que queria ver a artista e, em determinado momento, aparecer com flores no local. Taylor não estava na casa no momento do ocorrido.

O invasor, identificado como David, foi levado sob custódia. Segundo a polícia local, ele teria um mandato ativo por não ter respondido a uma intimação feita a ele em 2017.

Um stalker foi detido pela polícia, hoje (20/01), na frente do apartamento de Taylor, em Nova York. pic.twitter.com/vjcuX9fMTF — Mídias TSBR (@midiaTSBR) January 20, 2024

Não é a primeira, nem mesmo a segunda vez que a cantora é vítima desse tipo de crime. Em entrevista à Elle em 2021, ela falou sobre o medo que enfrenta diariamente. “Você tem perseguidores suficientes tentando invadir sua casa e você meio que começa a se preparar para coisas ruins”, contou. O mesmo apartamento chegou a sofrer tentativa de invasão em 2022. Na ocasião, o homem identificado como Joshua Christian fez ameaças pelo interfone na residência.