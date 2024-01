Prestes a completar duas semanas, a casa do BBB 24 perderá, na noite deste domingo (21/1), o quinto participante em apenas quatro paredões realizados. Giovanna Pitel, Nizam e Raquele disputam quem seguirá na disputa do prêmio, em uma semana marcada pela desistência de Vanessa Lopes.



A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 228 mil votos, apontou a eliminação de Nizam, apontado como um dos vilões da temporada.

Contudo, a disputa estaria acirrada entre Nizam e Pitel, com o Executivo de Contas ficando com 31,52% dos votos para ficar e Pitel com 33,35%. Raquele sai um pouco a frente dos outros com 35,13% dos votos.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis. Na parcial divulgada às 12h deste domingo Nizam também estava sendo eliminado com 26,52% dos votos. Pitel tinha 29,44% e Raquele 44,04.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.