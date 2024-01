Adam Harrison, de 39 anos, — filho do criador do programa Trato Feito, Rick Harrison — morreu de overdose na sexta-feira (19/1), em Las Vegas. O Departamento de Polícia Metropolitana abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte de Adam.

A família Harrison é protagonista do reality Trato Feito, do canal History Channel, criado pelo pai Rick. O show mostra a rotina na loja de penhores onde trabalham.

Adam chegou a trabalhar no estabelecimento, mas apenas no período anterior à estreia do programa, em 2009, por isso ele não era tão conhecido quanto seu irmão, Corey, que também aparece na TV.

Ao site Las Vegas Review-Journal, a família divulgou um comunicado confirmando a causa da morte e revelando que o corpo foi encontrado na sexta. "Nossa família está extremamente entristecida pela morte de Adam. Nós pedimos privacidade enquanto processamos a perda", diz a nota.

Rick também lamentou a morte por meio do Instagram: "Você estará sempre no meu coração! Te amo, Adam".



O enredo do Trato Feito se passa na loja Pawn Shop Gold & Silver, a mais importante no ramo de penhores de Las Vegas. O estabelecimento foi fundado na década de 1990 e está há três gerações sob o comando da família Harrison. O patriarca Richard Harrison (que morreu em junho de 2018), conta com a ajuda do filho Rick Harrison e do neto Corey Harrison, que trabalha lá desde a infância.