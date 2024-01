Morre David Gail, ator de ‘Barrados no Baile, aos 58 anos

Morreu aos 58 anos o ator David Gail, conhecido por por séries como Beverly Hills 90210 (1990), Barrados no baile na versão brasileira, onde deu vida ao personagem Stuart Carson. A morte do artista foi divulgada no Instagram da irmã, Katie, no sábado (20/1). A causa da morte não foi informada.

O ator também é lembrado pelo trabalho em Port Charles (1917), spin-off de General Hospital, em que interpretou o médico Joe Scanlon.

“Os dias nunca mais serão os mesmos, mas vou te abraçar tão forte todos os dias em meu coração, você, ser humano incrível, amoroso, incrível e feroz. Sinto sua falta a cada segundo de cada dia. Para sempre, nunca haverá outro”, escreveu a irmã.