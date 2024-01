Lázaro Ramos recebe alta de hospital após internação por estafa

Lázaro Ramos recebeu alta do hospital em que estava internado neste domingo (21/1). Na última sexta (19), ele passou mal quando estava em sua residência na cidade de Salvador, na Bahia, e foi levado ao hospital Mater Dei por sua mulher, Taís Araújo. Lá, foi diagnosticado com estafa. A recomendação médica é de que o ator fique de repouso até o fim da próxima semana antes de retornar ao trabalho. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do ator.

Atualmente Lázaro Ramos interpreta o personagem Mário Fofoca na novela das 6 da Globo, Elas por Elas. Ele também costuma se empenhar em projetos cinematográficos, como os recentes Ó Paí, Ó 2 e O Primeiro Natal do Mundo.

Confira a íntegra do comunicado sobre a saúde do ator enviado ao Estadão neste domingo, 21:

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana - o ator recebeu alta neste domingo, dia 21."