Simone Mendes anuncia plano de seguir carreira gospel: "Cantar pra Jesus"

Simone Mendes, que se tornou um dos maiores nomes da música sertaneja, abriu o jogo sobre os rumores envolvendo sua carreira, e revelou acerca da possibilidade de investir na música gospel em breve.

Em entrevista ao Programa Eliana, do SBT, exibido neste domingo (21/1), a irmã de Simaria, com quem formava dupla, respondeu sobre uma possível transição de carreira. "Isso é um sonho, claro! De cantar para Jesus, mas quando o meu tempo na música se encerrar", disse ela.

Simone, que é dona de diversos hits como Erro Gostoso, afirmou que a possibilidade não é descartada, mas acontecerá no tempo certo. "Eu não gostaria de fazer as duas coisas, sabe? Eu não acho interessante fazer as duas coisas. Prefiro cada coisa no seu tempo, sabe?", contou.

Por falar em futuros projetos musicais, recentemente, Simone Mendes abriu o jogo ao Observatório dos Famosos, acerca do desejo de investir em um projeto que remeta suas raízes, na época em que cantava forró no início da carreira.

