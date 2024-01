Quem é Pedro Tófani, produtor que Jão beijou após show em São Paulo

No último domingo (21/1), o cantor Jão realizou, em São Paulo, o segundo show de sua turnê SUPER. Ao finalizar a apresentação, o artista surpreendeu o público ao beijar seu produtor, Pedro Tófani. O momento, inclusive, foi transmitido ao vivo pelo Globoplay e Multishow, e teve grande repercussão nas redes sociais.

Quem é fã de Jão desde o início, sem dúvidas, já sabe quem é Pedro Tófani. No entanto, se você começou a acompanhar o cantor há pouco tempo, certamente deve estar se perguntando quem é o rapaz que ele beijou logo após o show em São Paulo.

Pedro Tófani, na verdade, além de produtor musical, é sócio e diretor criativo do cantor. Os dois se conheceram na época da faculdade e já viveram um romance no passado.

Em 2022, durante participação no Lady Night, Jão comentou sobre o caso com Pedro. Na ocasião, Tatá Werneck quis saber sobre a viagem favorita do cantor. Ele, então, respondeu que gostou muito de ir para Amsterdã na companhia de Pedro, Bruno e Renan.

A apresentadora, por sua vez, perguntou quem eram as pessoas citadas e Jão respondeu: "São meus amigos da faculdade que trabalham comigo até hoje", contou. Na sequência, ele disparou: "E eu tenho um caso com um deles", afirmou. "Caso com quem?" insistiu Tatá. "Pedro", respondeu o artista.

Jão também já deixou claro que, muitas de suas músicas, foram feitas especialmente para Pedro Tófani. Ao que tudo indica, os dois reataram o relacionamento e seguem juntos.

