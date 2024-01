Norman Jewison, diretor da comédia romântica Feitiço da Lua e do drama No Calor da Noite, morreu aos 97 anos. A causa da morte, registrada no sábado (20/1), não foi divulgada. O cineasta deixou mulher, três filhos e cinco netos.

Ao longo da carreira, ele foi indicado três vezes ao Oscar de melhor diretor, no entanto, não levou a estatueta. Em 1999, o renomado cineasta foi homenageado pela Academia com o prêmio Irving Thalberg.



Com mais de quatro décadas de carreira na indústria, Jewison também conquistou três prêmios Emmy graças ao trabalho na televisão. “Seu legado irá perdurar por meio de seus filmes atemporais e das inúmeras pessoas e organizações que inspirou e seguirá inspirando por gerações", afirmou o Centro Cinematográfico Canadense, fundada pelo próprio Norman, em 1986.

Jewison nasceu em Toronto, em 21 de julho de 1926. Ele começou a atuar ainda criança, com alguns papéis no teatro escolar. Jewiston teve as primeiras oportunidades na TV no Canadá, depois em Londres e Nova York, onde trabalhou com nomes como Harry Belafonte e Judy Garland. Ele estreou no cinema em 1962, com 20 Quilos de Confusão, estrelado por Tony Curtis, seguido por outras três comédias românticas.

Com informações da AFP