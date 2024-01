5 lançamentos imperdíveis da Netflix em fevereiro de 2024

A Netflix traz produções originais com muita ação, aventura e diversão para toda a família em fevereiro - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) EdiCase EdiCase

A Netflix continua surpreendendo seus assinantes com uma lista empolgante de lançamentos para o mês de fevereiro, prometendo entretenimento diversificado para todos os gostos. Com uma ampla variedade de gêneros, desde dramas emocionantes até comédias envolventes e intrigantes séries de suspense, a plataforma de streaming mantém o catálogo cheio de novidades.

A seguir, confira 5 estreias da Netflix em fevereiro!

Na minissérie ‘Um Dia’, acompanhamos os encontros e desencontros de Emma e Dex ao longo dos anos (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

1. Um Dia (08/02)

Baseado no best seller de David Nicholls, a minissérie ‘Um Dia’ mostra a história de amor e amizade entre Emma Morley (Ambika Mod) e Dexter Mayhew (Leo Woodall). Na trama, os protagonistas se apaixonam na noite de formatura, no dia 15 de julho de 1988. A partir de então, a narrativa acompanha Emma e Dex nos próximos 20 anos, em todo dia 15 de julho.

Ao mesmo tempo em que são exibidas cenas dos dois no presente, também são mostrados flashes do relacionamento do casal. Com 14 episódios no total, a minissérie promete mergulhar nos detalhes singulares de Emma e Dex ao longo do tempo.

Em 'Jogos de Amor', Gina Rodrigues vive uma personagem especialista em conquistar pretendentes (Imagem: Reprodução Digital | Shutterstock)

2. Jogos de Amor (14/02)

Nesta nova comédia romântica da Netflix, Gina Rodrigues interpreta Mackenzie, uma jornalista esportista, conhecida entre os amigos por ser uma estrategista de sucesso quando o assunto é sedução e conquistar pretendentes. A personagem se apaixona por um de seus alvos, Nick Russel (Tom Ellis), e precisa da ajuda dos amigos para conseguir conquistá-lo. O elenco inclui Damon Wayans Jr, Joel Courtney, Augustus Prew e Liza Koshy.

'Bom dia, Verônica: A Caçada Final' chega ao ponto final com a resolução dos mistérios (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

3. Bom Dia, Verônica: A Caçada Final – 3ª temporada (14/02)

A série brasileira chega em sua terceira e última temporada, com apenas 3 episódios e muitos mistérios para serem revelados. A atriz Tainá Müller segue como a investigadora Verônica Torres na busca para solucionar a saga de crimes das temporadas anteriores. Desta vez, a investigadora conhece Jerônimo, interpretado por Rodrigo Santoro, um milionário criador de cavalos que vive com sua mãe em uma fazenda. Diana, mãe do personagem, é vivida por Maitê Proença e exibe uma presença elegante e misteriosa ao lado do filho. Também continuam no elenco Klara Castanho e Reynaldo Gianecchini.

O tão aguardado live-action de 'Avatar: O Último Mestre do Ar' promete impressionar os fãs (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

4. Avatar: O Último Mestre do Ar (22/02)

A famosa série animada da Nickelodeon, 'Avatar: A Lenda de Aang' ganha mais uma versão em live-action. A adaptação da Netflix retrata a trajetória do jovem Aang em 8 episódios. O personagem é o último Nômade de Ar e um avatar, o que o torna capaz de controlar os quatro elementos: Água, Terra, Fogo e Ar. O enredo foca na jornada de Aang com Sokka e Katara, membros da Tribo Água do Sul, para derrotar Ozai, o Senhor do Fogo, salvar o mundo e restabelecer a harmonia entre as tribos e nações. No elenco principal, Gordon Cormier vive Aang e Kiawentiio interpreta Katara.

No dorama 'Médicos em Colapso', a dupla de ex-rivais do colégio se aproxima de forma inesperada (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

5. Médicos em Colapso (25/02)

O dorama 'Médicos em Colapso' acompanha Yeo Jeong-woo (Park Hyung-sik) e Nam Ha-neul (Park Shin-hye), colegas rivais no colégio, que se encontram na pior fase das suas vidas e se tornam um apoio inesperado para cada. A história de amor e ódio entre os personagens é repleta de reviravoltas, novas descobertas e sentimentos surpreendentes para os protagonistas. Também fazem parte do elenco Yoon Park, Kong Seong-ha, Park Won-ho, Hyun Bong-sik e Jang Hye-jin.

