YR Yasmin Rajab

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e procedimento de heteroidentificação - (crédito: Manu Dias/Secom/PGE)

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) lançou um novo edital de concurso público destinado ao provimento temporário de 96 vagas de ensino médio e superior. Os aprovados trabalharão em Salvador e Feira de Santana.

As chances são distribuídas da seguinte maneira:



Analista de procuradoria temporário - apoio administrativo (ensino superior);

Analista de procuradoria temporário - apoio jurídico (ensino superior);

Analista de procuradoria temporário - apoio calculista (ensino superior); e

Assistente de procuradoria temporário (ensino médio).

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e procedimento de heteroidentificação, de caráter eliminatório. Os exames estão marcados para ocorrer em 24 de março.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais entre R$ 1.332,59 e R$ 2.431,80.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 19 de fevereiro, por meio do site do Idecan, banca organizadora. As taxas custam R$ 70, para nível médio, e R$ 90, para nível superior.

