BBB 24: Globo toma decisão após críticas a Thais Fersoza

Thais Fersoza vem sendo duramente criticada, por conta de seus posicionamentos firmes e bastante afiados no "Bate-Papo BBB", do "BBB 24". A mais recente polêmica aconteceu após a eliminação do brother Nizam. Durante a conversa, a apresentadora foi detonada pela irmã do participante ao vivo, por ter apontado um defeito dele antes de anunciá-lo no estúdio da atração.

E após a torta de climão ao vivo, Thais acabou virando assunto nos bastidores da TV Globo. Teve muita gente questionando se a emissora iria interferir de alguma forma no comportamento da apresentadora no comando da atração, visando evitar novas polêmicas ao vivo.

Contudo, após uma avaliação criteriosa, a Globo teria demonstrado estar bem satisfeita com os comentários mais ácidos de Thais Fersoza. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, Thais teria ganhado apoio da chefia para continuar se comportando da mesma maneira nas próximas entrevistas.

A emissora entendeu que dar liberdade para a apresentadora fazer comentários mais polêmicos tem ajudado a elevar a audiência do programa. Além disso, a atração acaba tendo uma excelente repercussão nas redes sociais justamente por conta das polêmicas envolvendo os comentários de Thais Fersoza.

Quanto à última polêmica envolvendo a alfinetada que Thais Fersoza levou da irmã de Nizam, a apresentadora respondeu e aproveitou para se desculpar. “A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar, assim como ela mostrou, um erro, uma falha. Mas a gente está aqui para mostrar situações que aconteceram, esclarecer situações que aconteceram. Logo no início do programa a gente estava, sim, brincando”, disse a atriz e apresentadora, que é casada com o cantor Michel Teló.