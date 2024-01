BBB 24: Giovanna é chamada no confessionário e brothers temem eliminação

Após levar uma bronca da produção sobre a falta de cuidados com o pé quebrado, Giovanna foi chamada no confessionário nesta terça-feira (23/1). O movimento da produção fez os participantes temerem que a sister seja eliminada. Enquanto a nutricionista tinha conversa reservada no confessionário, a paraense Alane relatou ter ouvido uma voz dizer “segue o jogo”.

“A gente achou que você tinha saído”, disse Alane. Giovanna afirmou que a produção queria somente dar orientações sobre os cuidados com o pé. "É isso aí. Eu também achei por um momento (que iria sair)", confessou a sister.

Na noite de segunda-feira (22/1), ela já havia levado uma bronca da produção. Os participantes estavam na cozinha quando a voz chamou atenção da nutricionista. “Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar”, disse. Pelas novas orientações, Giovanna deve evitar colocar se apoiar sobre o pé lesionado ou colocá-lo no chão.