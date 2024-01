Louis Vuitton vende bolsa que imita saco de pão por quase 3 mil euros

Uma bolsa lançada recentemente pela Louis Vuitton que parece um saco de pão viralizou nas redes sociais pelo preço. A peça foi desfilada em Paris no ano passado na estreia de Pharrell Williams como novo diretor criativo de moda masculina da marca, e está sendo vendida a € 2,7 mil euros, ou seja, quase R$ 20.600 e já tem fila de espera.

A inspiração teria vindo do clássico saco de papel para sanduíches que se vê em muitas padarias francesas.

A bolsa é confeccionada em couro e leva as mesmas cores da tradicional sacola de compras da Louis Vuitton. Ela traz ainda as mesmas inscrições “Louis Vuitton” e “Maison Fondée En 1854” e o interior apresenta um bolso com zíper e um bolso plano duplo.

Desde que foi anunciado como substituto de Virgil Abloh, Pharrel Williams tem falado da vontade de levar objetos do cotidiano para a moda.



A peça está indisponível no momento, mas é possível fazer inscrição para ficar na lista de espera.