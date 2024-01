A Pocket Pair, Inc. anunciou, nesta quarta-feira (24/1), novidades para Palworld, o jogo que viralizou e conquistou a internet, ficando popularmente conhecido como “Pokémon com armas”.



A empresa tem recebido feedbacks sobre como o jogo está se portando (já que ele ainda se encontra em acesso antecipado) e, com esse apoio da comunidade, já comentou em pronunciamento oficial que irá se empenhar em consertar bugs e melhorar o sistema de construção do jogo. Por isso, comunicou diversas mudanças que serão feitas no jogo.

"Gostaríamos de compartilhar com vocês nosso roteiro para Palworld. As vendas superaram em muito as expectativas da equipe de desenvolvimento e atualmente enfrentamos muitos problemas devido ao congestionamento excessivo de acesso, entre outros desafios. Priorizaremos a melhoria deste problema primeiro e depois passaremos para a implementação de novos recursos no jogo. Obrigado pela compreensão", comunicou a empresa.

Veja abaixo quais foram as mudanças anunciadas:

Roteiro de acesso antecipado/ Resolver questões críticas



Atualmente, vários bugs foram identificados e estamos priorizando corrigi-los.



Às vezes, a data do mundo pode ser resetada.



A tela de carregamento pode persistir ao tentar carregar mundos...e assim por diante.

Melhorias para implementar o mais rápido possível



Principais melhorias na configuração.



Melhorias na IA básica dos Pal e no percurso.

Atualizações futuras planejadas



PvP



Chefes de Incursão (conteúdo de fim de jogo)



Pal Arena (PvP para amigos)



Crossplay Steam-Xbox



Várias melhorias nos recursos do Xbox



Transferências e migrações de servidores



Melhorias no sistema de construções



Novas ilhas, Pals, chefes e tecnologias.”

A Pocket também afirmou que visa, num futuro próximo, melhorar a versão lançada para o Xbox, além de interligar as versões de Xbox e PC através do crossplay, o que vai possibilitar jogadores de diferentes plataformas jogarem juntos, aperfeiçoar as lutas de chefe e implantar as lutas de players vs players (PVP).

Confira a declaração completa:

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4 — Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

Palworld é um sucesso no Gamepass e no PC, e, recentemente, bateu a marca de 7 milhões de cópias vendidas e não parece que o game vai parar por aí. O jogo está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S através do Gamepass. Lembrando que o game está em acesso antecipado e ainda não possui uma data de lançamento da versão final.