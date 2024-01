Homem é preso duas vezes em três dias perto de apartamento de Taylor Swift

Um homem de 30 anos foi preso pela segunda vez nas imediações do apartamento da cantora Taylor Swift, após ficar vagando o local e questionando vizinhos se a artista morava lá. A primeira prisão ocorreu no sábado (20/1) enquanto a reincidência ocorreu na segunda-feira (22).

Segundo o New York Post, o homem foi o identificado como David e foi levado sob custódia no sábado, porém solto em seguida. Na segunda, ele foi visto novamente do local e foi levado de volta para a 1ª delegacia de Lower Manhattan, onde ele já tinha passagens por assédio e perseguição (chamado stalking, em inglês).

O homem não teria tentado invadir o apartamento, como em outros casos envolvendo a cantora. No sábado a cantora não estava em Nova York, já que foi flagrada assistindo a partida de futebol americano entre o Kansas City Chiefs, time do namorado dela Travis Kelce, e o Buffalo Bills, em Buffalo. Fontes do portal Page Six informaram, no entanto, que a artista estava em Nova York na segunda-feira.

Taylor já foi vítima de perseguidores algumas vezes ao longo dos anos. Em entrevista à Elle em 2021, ela falou sobre o medo que enfrenta diariamente. “Você tem perseguidores suficientes tentando invadir sua casa e você meio que começa a se preparar para coisas ruins”, contou.

O mesmo apartamento deste caso chegou a sofrer tentativa de invasão em 2022. Na ocasião, o homem identificado como Joshua Christian fez ameaças pelo interfone na residência.