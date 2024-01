Nova plataforma de streaming é anunciada para substituir a HBO Max

A plataforma de streaming HBO Max está com os dias contados. Mas calma que isso não significa o fim do catálogo que disponibiliza clássicos favoritos do grande público, como a série Game of Thrones, a saga Harry Potter e as sitcoms mundialmente conhecidas Friends e The Big Bang Theory. Isso porque, a partir de 27 de fevereiro, HBO Max se torna Max, plataforma de filmes e séries completamente repaginada e que promete um catálogo com maior diversidade de produções — serão mais de 37 mil horas de conteúdo disponível.

Ao assumir uma nova identidade visual — muito mais próxima dos tons de azul —, Max garante entretenimento para todas as idades. São produções como filmes, séries, documentários e animações de alguns dos melhores canais e marcas pertencentes ao conglomerado midiático da Warner Bros. Discovery (HBO, Cartoon Network, Discovery Kids e as produções do universo DC são alguns exemplos). E se você é usuário veterano da HBO Max, não se preocupe. Os perfis e históricos de navegação dos atuais assinantes serão mantidos e atualizados para a nova plataforma sem maiores intercorrências.

Para além de uma simples mudança de nome, o mais novo streaming é responsável por inovar na oferta de planos inéditos, que podem variar entre os valores mensais de R$ 29,90 (Plano Básico) e R$ 55,90 (Plano Platinum) de acordo com as preferências de cada assinante. Confira a seguir os detalhes de cada plano.

Plano Básico (com anúncios):

Este plano permitirá aos usuários desfrutar do catálogo de Max por um preço menor e incluirá publicidade.



O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.



O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.



A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual R$ 225,90.

Plano Standard:

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.



O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.



Este plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.



A assinatura mensal custará R$ 39,90 e a anual custará R$ 357,90.



Plano Platinum:

Oferecerá a melhor experiência para o consumidor.



O conteúdo poderá ser assistido em quatro dispositivos simultaneamente.



O conteúdo estará disponível em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos.



O plano permite até 100 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.



A assinatura mensal custará R$ 55,90 e a anual R$ 477,90.