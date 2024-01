Internautas massacram abertura de Renascer: "Pavorosa"

O remake da novela Renascer estreou nesta segunda-feira (22) e já tem sido massacrada na web. Muitos internautas não se conformam com a abertura "preguiçosa" e previsível da nova trama global.

Enquanto a atual mostra a preparação do cacau em todas as suas etapas, a da versão original, de 1993, abusa dos efeitos tecnológicos na época, com abordagem moderna.

‘Pavorosa’

"Pavorosa", "A da primeira versão é um acontecimento", "Genérica, como tudo na Globo atualmente", "Copiou Terra e Paixão", dispararam.

Apesar das críticas, o elenco da novela, como Humberto Carrão, Shophie Charlotte e tantos outros se reuniram para assistir o capítulo especial da trama.

Por falar em Renascer, o tarólogo Igor Henrique não confia muito no sucesso da trama rural. "Olha, não sei como esta a expectativa do pessoal para essa novela, mas não vejo retorno muito grande não. No geral, não vejo as pessoas dando muita atenção, muita bola não. Não vejo ser algo que fará grande sucesso."

Pavorosa. A da primeira versão, pisa. pic.twitter.com/idE3O9zaxu — Priscila viu o RBD (@pry_riguete) January 23, 2024

