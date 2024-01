Quando o Big Fone vai tocar no BBB 24? Boninho faz anúncio e promete ‘strike’ em brothers

Ao longo de três semanas de BBB 24, o Big Fone ainda não tocou na casa mais vigiada do Brasil. Porém, de acordo com Boninho, diretor do reality, isso está prestes a acontecer!

Ele não revelou exatamente quando o Big Fone irá tocar. No entanto, tudo indica que o telefone será estreado na dinâmica da semana, que será divulgada por Tadeu Schmidt na quinta-feira (25).

Nas redes sociais, Boninho prometeu que o Big Fone causará um ‘strike’ nos brothers. "Atenção, preste bem atenção, alguém viu algum Big Fone por aí?", diz o diretor no vídeo.

"E parece que o Big Fone vai mostrar a sua cara nessa edição! E vai começar fazendo um strike. E ai? O que vai ser?", acrescentou Boninho na legenda do post.