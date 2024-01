BBB 24: Mulher de Davi rebate Giovanna após sister falar da sua idade: ‘Sou pobre’

Mani Reggo, esposa de Davi, decidiu se manifestar nas redes sociais após especulações sobre sua idade surgirem dentro do BBB 24. Durante uma conversa entre Giovanna Lima, Pitel e Rodriguinho, o assunto surgiu, destacando a diferença de idade entre Mani e Davi. As insinuações sobre um possível interesse financeiro foram levantadas, sugerindo que Davi estaria com Mani por motivos econômicos.

Na conversa, Pitel expressou surpresa ao descobrir que Mani teria 42 anos, o dobro da idade de Davi. A especulação sobre o relacionamento deles ganhou espaço nas redes sociais, com seguidores interpretando que Davi estaria com Mani por questões financeiras. No entanto, a empresária reagiu, refutando a ideia de interesse financeiro e destacando que ambos trabalham arduamente.

Mani Reggo, em seu desabafo nas redes sociais, reforçou que ela e Davi compartilham uma vida de trabalho árduo, desmentindo qualquer insinuação de que o relacionamento seria motivado por questões financeiras.

O episódio destaca como as especulações e comentários dentro do reality podem ter repercussões significativas fora, influenciando a percepção do público sobre os participantes e suas relações pessoais.