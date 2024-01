Eliminado do BBB 24, Vinicius Rodrigues reage ao descobrir que protagonizou nudes no reality

Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do BBB 24, ficou surpreso ao descobrir que protagonizou nudes no reality da TV Globo. O atleta paralímpico recebeu a informação durante conversa com o humorista Ed Gama no ‘Bate-Papo BBB’.

Na ocasião, o apresentador do programa leu um comentário que Vinicius recebeu de um internauta: "Vini, pode se dizer que você mostrou até demais! E gostamos muito do que vimos! Você é gigante", escreveu o telespectador.

Na sequência, Ed Gama explicou: "Vazou um negócio, trocando de roupa, toalhinha e tal… E a gente viu ali, um negócio que foi complicado. Por isso que o pessoal está falando que você é gigante", disse aos risos.

Vinicius então reagiu: "Não estava aprendendo a trocar de roupa… Será que foi o ‘cotinho’?", brincou o ex-BBB, se referindo à sua perna amputada. "Então, rolou essa dúvida", respondeu Ed. "Nos primeiros dias eu falei ‘será que escapou alguma coisa?'", disse Vini. "Escapou!", garantiu o apresentador. "Eita!", disse o atleta.qu