Jefão, ator pornô que gravou com Andressa Urach, revela mensagens de famosas: "Me mandam nudes"

Após gravar conteúdos adultos com Andressa Urach, o ator pornô Jeferson Reis, também conhecido como Jefão, percebeu um aumento no assédio, especialmente nas redes sociais. Muso de plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans e Privacy, ele revelou ter recebido propostas ousadas de modelos, influenciadoras, ex-participantes do BBB e até mesmo famosas da televisão.

"Elas me mandam nudes direto", disse ele, aos risos. "Nunca me aborreci com isso, pelo contrário, mexe com meu ego, né? Me sinto desejado, qualquer homem gosta disso. A verdade é que as mulheres têm fetiche com ator pornô, o assédio é fora do normal. Elas fantasiam muito", explicou.

Jefão enfatizou que não há ciúmes em seu relacionamento e que tudo é permitido, desde que haja consentimento mútuo. Ele destacou que sua parceira também recebe propostas de famosas para encontros íntimos e outras celebrações.

"Já recebi mensagem até de uma apresentadora de TV… a lista é grande, mas é secreta. Até porque a maioria namora ou é casada. Hoje sei lidar bem, sei colocar limites, até para não me complicar. Mulher casada não rola", diz. "Elas contam as fantasias, abrem a intimidade. A maioria é carente".

Antigo catador de latinhas, Jefão encontrou sua vocação na indústria adulta e agora colabora com as plataformas mais renomadas. Atualmente, é um dos criadores mais bem remunerados da Privacy, embora ele opte por não divulgar os valores.

Com foco em sua carreira, Jefão planeja lançar seu próprio reality show online, revelando os bastidores da vida das criadoras de conteúdo. "Quero explorar outras possibilidades, novos projetos. Ainda penso em reality de pegação na TV e estou me lançando no funk com músicas no Spotify e YouTube", completou.

Andressa Urach e Jefão (Foto: Reprodução/Instagram)

Saiba Mais Diversão e Arte Sérgio Hondjakoff pede emprego na web: "Estou disponível para trabalhar muito em 2024"

Sérgio Hondjakoff pede emprego na web: "Estou disponível para trabalhar muito em 2024" Diversão e Arte Quando o Big Fone vai tocar no BBB 24? Boninho faz anúncio e promete ‘strike’ em brothers

Quando o Big Fone vai tocar no BBB 24? Boninho faz anúncio e promete ‘strike’ em brothers Diversão e Arte Eliminado do BBB 24, Vinicius Rodrigues reage ao descobrir que protagonizou nudes no reality