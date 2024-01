BBB 24: Davi tira sarro de brother por usar batom: "Que p.. é essa?"

O participante Davi, do Big Brother Brasil 24, recebeu criticas nas redes sociais por tirar sarro de participantes homens que usaram batom para a festa desta quarta-feira (24/1). Ao passar por Matteus, o baiano se surpreendeu e perguntou se ele estava usando batom. "Que p*rra é essa? Alegrete (Matteus) também de batom?", questionou.

Matteus perguntou qual outro participante estava usando batom. "O Lucas botou batom. É sério, véi? Tá de batom é? Sacanagem". Confira:

A fala do baiano gerou críticas nas redes sociais, e tuiteiros lembraram de outros episódios onde Davi foi acusado de homofobia, como em uma briga onde ele disse que "era homem, não viado". Confira:

davi rindo do matteus e do lucas porque eles colocaram batom. “nada demais gente” nadinha? ele apenas riu de um cara porque ele estava usando batom, será que na mente dele homens que usam batom se tornam menos homens e “mais homossexuais” por causa disso? CHEGA DE PRECONCEITO pic.twitter.com/QsGnCZY1Fa

Sério gente, eu não quero promover cancelamento pra ninguém, mas fica difícil ficar calado com umas falas dessas. Posso tá exagerando , posso até está , mas estamos em 2024 e chega dessas piadinhas sem graças Davi. Davi: "Que porra é essa, o Alegrete também quer batom?”…

A lista de gírias regionais do Davi no #BBB24



1. “Sou homem, não sou viado”

2. “Tá achando que eu sou viado?”

3. Falou que a fantasia de fada no Michel vai pegar mal

4. Debocha de Lucas e Mateus por parecerem estar de batom



E a lista só vai crescendo…

pic.twitter.com/fQbik6HBtv