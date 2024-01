Quem não assistiu Barbie e Oppenheimer no cinema em 2023 tem a oportunidade de ver os filmes nas telonas novamente. Nesta quinta-feira (25/1), ambas as produções foram colocadas em cartaz mais uma vez nos cinemas da rede Cinemark.

Tanto Barbie quanto Oppenheimer foram indicados ao Oscar. Os filmes foram lançados em julho do ano passado e se destacaram nas bilheterias. No Rotten Tomatoes, as produções foram avaliadas com mais de 90% de aprovação.

Com Margot Robbie no papel de protagonista e Ryan Gosling dando vida ao Ken, Barbie conta a história da boneca que decide partir para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.



Por outro lado, Oppenheimer oferece três horas de guerra e drama ao público, contando a história do físico J. Robert Oppenheimer, que trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Além deles, outros filmes indicados também estão em cartaz, como: Godzilla minus one, Anatomia de uma queda, Segredos de um escândalo e Vidas passadas.

Além deles, Pobres criaturas, A cor púrpura, Zona de interesse e O menino e a garça estão marcados para estrear em fevereiro.