Johnny Marr se irrita com música dos Smiths tocada em comício de Trump

Morrissey, vocalista da banda que compôs a canção junto com Marr, não se pronunciou sobre o caso. - (crédito: Nick Harrison/ University of Salford Press Office ) Agência Estado Agência Estado E-mail

O ex-guitarrista dos The Smiths, Jonny Marr, não gostou nada de ver uma música de sua banda tocando em comícios de Donald Trump. Ele teve acesso a um vídeo no X, antigo Twitter, que mostrava Please, Please, Please Let Me Get What I Want sendo tocada em um evento do ex-Presidente na Dakota do Sul, em agosto de 2023. O músico exigiu que a música não fosse mais tocada pela campanha de Trump.

"Nunca, em um milhão de anos, teria pensado que isso poderia acontecer. Considere essa m*** encerrada agora mesmo", escreveu na terça, 23, em seu perfil na rede social.

Um outro usuário da rede afirmou que a faixa foi executada em um comício mais recente, no dia 22 de janeiro, no estado de Indiana.

Please, Please Let Me Get What I Want, lado B do single William, It Was Really Nothing, de 1984, é uma súplica sobre conseguir o que se quer. Nos comícios, a canção vem sendo tocada enquanto o público espera o político subir ao palco, com destaque para o trecho "good time for a change" ("um bom momento para mudança", em tradução literal).

Morrissey, vocalista da banda que compôs a canção junto com Marr, não se pronunciou sobre o caso. O músico viria ao Brasil no ano passado, mas adiou as apresentações após ser diagnosticado com dengue no México. Os shows foram remarcados para fevereiro, em São Paulo e Brasília.

Marr não é o único músico que repudiou o fato de sua obra ser usada em apoio a Trump. Artistas como Bruce Springsteen, Aerosmith, Adele, Elton John, Guns n Roses, Rihanna e Rolling Stones também já se irritaram com o uso de suas músicas pela campanha do Republicano.

No Brasil, um movimento semelhante aconteceu: o filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, pediu extrajudicialmente para que o TikTok derrube vídeos a favor de Bolsonaro que usem as músicas da banda. A faixa Que País É Esse vem sendo incluída em vídeos pró-Bolsonaro na rede social.