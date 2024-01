BBB: após reencontro com Flausino, saiba quais famosos Wanessa já namorou

A vida amorosa de Wanessa Camargo sempre foi um assunto muito presente na mídia. Atualmente, ela namora com Dado Dolabella, com quem já teve um romance conturbado no passado. O ator, no entanto, não foi o único namorado famoso na vida da artista.

Antes de subir ao altar com Marcus Buaiz, em 2007, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói teve relacionamentos com homens muito conhecidos pelo público. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, todos os affairs e ex-namorados famosos de Wanessa Camargo. Confira!

Leandro Scornavacca, do KLB

Logo no início dos anos 2000, quando iniciou na carreira de cantora, Wanessa namorou durante 10 meses com Leandro Scornavacca, um dos integrantes do grupo KLB, que também fez muito sucesso naquela época. O romance, no entanto, não foi para frente. Apesar disso, eles continuaram amigos e chegaram a trabalhar juntos no extinto programa "Jovens Tardes", da Globo.

Leandro do KLB e Wanessa (Foto: Reprodução)

Dado Dolabella

No ano seguinte, Wanessa Camargo engatou um relacionamento polêmico com o ator Dado Dolabella. Na época, o casal foi capa de diversas revistas famosas e caiu nas graças do público. No entanto, Zezé Di Camargo, pai da cantora, não aprovava o romance e chegou a falar sobre isso publicamente.

Além disso, os dois foram flagrados em momentos de briga e por diversas vezes, Wanessa foi vista chorando ao lado do rapaz. Eles chegaram a terminar pela primeira vez em 2002, mas logo reataram o namoro. Depois, terminaram em 2004. Para surpresa do público, em 2022, assumiram que estavam namorando novamente.

Wanessa e Dado Dolabella (Foto: Reprodução) Erik Marmo Wanessa também chegou a viver um breve romance com o ator Erik Marmo, que participou do clipe de Sem Querer, um dos hits da cantora. Inicialmente, ela disse que seu caso com o artista havia sido apenas uma ficada, no entanto, logo depois confirmou que tinha algo a mais entre eles. A relação, por sua vez, não foi para frente. Wanessa Camargo e Erik Marmo (Foto: Reprodução) Marcus Buaiz Após isso, em 2005, Wanessa conheceu o empresário Marcus Buaiz, com quem se casou em 2007. Na época, a cerimônia foi destaque na mídia, pois teve 48 padrinhos, incluindo famosos como Faustão, Luciano Huck, Angélica, Ana Maria Braga e Cleo Pires. Em 2011 eles tiveram o primeiro filho, José Marcus. Em 2014, nasceu o segundo filho do casal, João Francisco. O casamento durou 17 anos e terminou em maio de 2022. Wanessa Camargo e Marcus Buaiz (Foto: Reprodução/Instagram) Outros affairs de Wanessa Camargo Além dos namoros que se tornaram públicos, o nome de Wanessa Camargo também esteve relacionado ao de outros famosos na época. Notícias informavam que a cantora teria ficado com o cantor Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, com os atores Rodrigo Prado e Rodrigo Hilbert, e também com o cantor Felipe Dylon. Apesar das especulações, ela sempre negou o envolvimento com esses artistas. Saiba Mais Diversão e Arte Mari Gonzalez revela relacionamento tóxico: "A gente não enxerga"

