Bárbara Evans posta antes e depois de protocolo de perda de peso

Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores os resultados de seu protocolo de emagrecimento, revelando o antes e depois e surpreendendo com a perda de 8 quilos em apenas 15 dias. A modelo, mãe de gêmeos, explicou que está seguindo um "detox turbo" com o acompanhamento de uma profissional.

Ela ressaltou a eficácia do protocolo ao compará-lo com o utilizado após o nascimento de sua filha Ayla, quando conseguiu perder cerca de 12 quilos.

A filha de Monique Evans compartilhou sua experiência nos Stories do Instagram, destacando a satisfação com os resultados obtidos até o momento. Bárbara Evans também revelou que o mesmo protocolo foi aplicado após o nascimento de Ayla, evidenciando sua eficácia em promover uma perda de peso significativa.

A modelo enfatizou o impacto positivo do detox turbo em seu processo de emagrecimento, conquistando a atenção e admiração de seus seguidores.