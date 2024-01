Fã atira copo em Claudia Leitte e é expulso do show 'Ensaio da Anitta'

Após jogar um copo na cantora Claudia Leitte, um homem foi expulso do show Ensaio da Anitta, que acontece na noite desta quinta-feira (25/1) em São Paulo.

A cantora convidada se sentiu desconfortável e pediu logo para os seguranças expulsarem o homem do ensaio. "Eu estou no Ensaio de Anitta e estou em casa, certo? Na minha casa, na casa dela, a gente não aceita baixaria de jeito nenhum. Segurança, pode tirar. Com a sua licença", disse Claudia para Anitta.

"Manda tirar, eu teria feito pior", respondeu a anfitriã, que reforçou o pedido de Claudia para expulsar o homem do show. A plateia, por sua vez, apoiou as cantoras ao vaiar e gritar "ih, fora".

Desconfortável com a atitude do fã, a loira não deixou barato. "O cara não está na nossa vibe não, Anitta. Você é grande, mas não é maior do que a gente não, viu irmão", afirmou Claudia, virada na direção do homem.