BBB 24: Mc Bin Laden é o novo líder e coloca quatro brothers "na mira"

MC Bin Laden é o novo líder do Big Brother Brasil 24. Em uma prova de perguntas e respostas, disputada na noite desta quinta-feira (25/1), o funkeiro se deu melhor e venceu os competidores. Bin teve que escolher quatro participantes para colocar "na mira do líder" — no domingo (28), ele terá que escolher um desses para ir ao paredão.

Bin colocou Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho na "mira do líder". Os escolhidos para o VIP foram Lucas Henrique, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.

O líder da semana era quem acertasse cinco perguntas em um quiz. Leidy Elin, Lucas Henrique e MC Bin Laden ficaram empatados com quatro pontos, e o funkeiro se deu melhor.

No programa desta quinta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana. Na sexta-feira (26), será disputada a prova do anjo — o vencedor já está salvo do paredão e poderá imunizar mais um participante. Na noite, durante o programa ao vivo, o big fone vai tocar pela primeira vez na edição. Quem acertar fica imune e terá que colocar três participantes no paredão. A formação do paredão será na noite de domingo. O líder terá que indicar um ao paredão e o mais votado da casa também estará na berlinda.

Quem também está de volta é a prova bate e volta. Os cinco emparedados vão disputar e dois deles serão salvos. Os três participantes que restarem disputam o paredão, e a eliminação será feita na terça-feira (30).