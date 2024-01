5 receitas práticas com whey protein

Muffin de chocolate (Imagem: Chiociolla | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Culinaria -> Diversão e Arte) EdiCase EdiCase

O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite. É um dos suplementos alimentares favoritos do público que frequenta academias, pois possibilita consumir uma grande quantidade de proteína sem gordura, auxiliando no processo de ganho muscular. Contudo, a dose diária varia de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por isso, é recomendado consultar um nutricionista antes de consumi-lo.

A seguir, separamos 5 receitas deliciosas para te ajudar a inovar na hora de consumir esse suplemento alimentar. Confira!

Muffin de chocolate

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de café de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de whey protein sabor baunilha

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o farelo de aveia, o cacau em pó, o whey protein e o fermento em pó e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite de aveia e os ovos e misture. Acrescente a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de muffin com óleo de coco, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Sorvete de batata-doce

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada

1 colher de sopa de whey protein sem sabor

1/4 de xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de essência de baunilha

10 gotas de adoçante

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até amolecer. No liquidificador, coloque a batata-doce cozida, o whey protein, a essência de baunilha, o leite de soja, a pasta de amendoim e o adoçante e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Musse de limão com whey protein

Ingredientes

1 gelatina sabor limão zero açúcar ?

? 170 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de whey sabor baunilha

5 colheres de sopa de água gelada

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, coloque o iogurte e o whey protein e bata por 2 minutos. Acrescente a gelatina hidratada e bata por mais 2 minutos. Coloque a mistura em um recipiente e polvilhe com raspas de limão. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Panqueca de amendoim

Ingredientes

50 g de amendoim

1 ovo

1 banana descascada e amassada

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Canela em pó a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o amendoim e bata até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione o ovo, a banana, o whey protein e a canela e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolha e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tortinha de banana com canela

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

2 xícaras de chá de adoçante

2 ovos

170 ml de iogurte natural

4 colheres de sopa de whey protein sabor banana

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o adoçante e o ovo e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas com óleo de coco e coloque a massa, modelando em formato de tortinha. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte e o whey protein e mexa até ficar uniforme. Despeje o iogurte sobre a massa, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.