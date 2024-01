Cancelado no BBB 24, Nizam fala sobre a fama de vilão: ‘Não acho ruim’

Nizam, em entrevista à CARAS nesta sexta-feira (26/1), confessou que não agiu como vilão em sua curta participação no BBB 24.

"Se você tem a personalidade forte acaba sendo o vilão. Não acho que isso seja ruim. Depois que eu vi o que eu fiz lá dentro, eu realmente era o vilão aqui fora. Eu não ia negar", disparou.

O ex-BBB, inclusive, comentou que tem recebido o carinho dos fãs nas ruas. "Tenho recebido ataques, mas o carinho tem sido muito maior que a negatividade. [Então], nem tenho dado atenção. Tenho me retratado com quem eu devo e tem muita pessoa me mandando amor. Tem sido incrível estar na vida real", comentou.

Recentemente, Nizam circulou em um shopping de luxo no Rio e foi bastante tietado no local e não hesitou em tirar fotos.

