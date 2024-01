Renascer: 4 personagens importantes que vão morrer na primeira fase da novela

O remake de Renascer estreou há poucos dias, mas já é um verdadeiro sucesso entre o público! Com apenas uma semana no ar, a trama emocionou os telespectadores e conquistou o coração dos brasileiros.

Vale lembrar que, em breve, haverá uma passagem de tempo na história. Antes disso, no entanto, alguns personagens importantes deixarão a novela. Abaixo, o Observatório dos Famosos separou uma lista com 4 personagens que vão morrer logo na primeira fase da novela. Confira!

Em Renascer, Maria Santa é o grande amor de José Inocêncio. Na primeira versão da novela, a personagem foi interpretada por Patrícia França. Já no remake, o papel é de Duda Santos.

A personagem, no entanto, não dura muito na trama, já que morre logo na primeira fase, durante o parto de João Pedro, seu filho caçula. Por conta disso, José Inocêncio acaba tratando o menino com indiferença ao longo da trama.

Coronel Belarmino é um dos grandes vilões da primeira fase de Renascer. Na versão original, foi interpretado pelo saudoso José Wilker e, no remake, o papel é de Antonio Calloni. Na história, ele é o principal inimigo do jovem José Inocêncio.

O personagem, entretanto, é assassinado misteriosamente na primeira fase da novela. Na segunda fase, sua neta, Mariana, se aproxima de José Inocêncio, para vingar a morte do avô. Os dois, no entanto, acabam tendo um caso.

Antonio Calloni como Coronel Belarmino (Foto: Fábio Rocha/Globo)

3. Coronel Firmino

Ao contrário dos personagens citados acima, Coronel Firmino, interpretado por Enrique Diaz, é um personagem inédito no remake de Renascer. Ou seja, não existia na primeira versão da novela. Na história, ele fica muito rico atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região e, também como agiota. Ele ainda vive em embate com Coronel Belarmino.

O personagem, entretanto, também será assassinado na trama. Na segunda fase da novela, seu filho, Egídio (Vladimir Brichta), assumirá os negócios do pai e também irá atrás de José Inocêncio jurando vingança, por acreditar que ele matou seu pai.