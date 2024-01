Passista de Unidos da Ponte mostra fantasia com tapa-sexo inusitado; vídeo

Barbara Sheldon, passista da Unidos da Ponte, chamou a atenção pelo tapa-sexo inusitado da sua fantasia. Em um vídeo, a musa da escola aparece usando um boneco na parte de trás do biquíni, entre as nádegas, durante o ensaio técnico.

A escola apresentará na Marquês de Sapucaí o enredo Tendendém - O axé do epô pupá. Pelo Instagram a musa da escola escreveu na legenda. "Se não for pra causar, nem me chame. Carnaval é alegria, viva e saiba viver. Obrigada a todos.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Sheldon (@sheldonmusa)

O detalhe na fantasia de passista tem dado o que falar nas redes sociais. muitos seguidores também elogiaram a passista, mesmo com a escolha ousada. "Fala um pouco sobre o local desse boneco? Por que escolheu aí?”, comentou uma seguidora na postagem.