Galã das novelas, Rafael Cardoso deixa a TV Globo após 15 anos

Um dos maiores galãs das novelas, Rafael Cardoso está vivendo uma nova fase da sua vida! O ator, que recentemente fez uma participação especial em ‘Terra e Paixão’, última novela exibida na faixa das 21 horas, deixou a TV Globo após 15 anos de parceria.

De acordo com o site Notícias da TV, o ator tinha contrato com a Globo até abril deste ano, mas o vínculo foi encerrado em novembro do ano passado. A decisão partiu da própria emissora.

Com a saída do canal carioca, Rafael Cardoso já tem um novo trabalho acertado fora dos Estúdios Globo: ele será protagonista do filme do Festival de Barretos, com argumento de Claudio Torres Gonzaga e Marcio Trigo.

Nos últimos anos, Rafael Cardoso esteve em importantes obras da teledramaturgia, como: O Outro Lado do Paraíso, Espelho da Vida, Salve-se Quem Puder, e uma participação na reta final de Cara e Coragem, exibida na faixa das 19h.

Reprodução/Instagram