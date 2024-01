Anitta diz que está namorando em segredo: "Que continuem sem descobrir"

Anitta confirmou que está namorando, durante entrevista ao Fantástico, desse domingo (28/1). O programa da TV Globo acompanhou a cantora durante o show Ensaio da Anitta, realizado em São Paulo, no dia do aniversário da capital paulista (25/1). A artista, porém, não revelou a identidade do parceiro.



Ao ser questionada sobre a época do carnaval e amores, ela relatou estar vivendo um romance sem expor o novo relacionamento. “Eu sempre expus muito da minha vida para todo mundo, e depois chegou uma fase que eu aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo”, disse.

Anitta ainda garantiu que ninguém descobriu sobre o romance. “Eu estou vivendo, sim, o meu rolê que é só meu, e ninguém descobriu. Está maravilhoso e que continuem sem descobrir”, afirma.



Ao falar da carreira, a cantora se mostrou otimista para 2024. “Eu estipulei para mim que esse ano eu vou viver o ano mais feliz da minha vida. Pode dar tudo errado, mas eu vou estar super feliz”, concluiu.