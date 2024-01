Sessão da tarde: ‘Minha amiga palma’ é exibido nesta segunda (29/1)

Minha amiga palma é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (29/1), às 15h25. A aventura foi lançada em 2021 e é estrelada por Igor Khripunov, Viktor Dobronravov e Yan Tsapnik. O longa está disponível no streaming da Globoplay. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Minha amiga palma

A produção é inspirada na história verídica de uma cadela chamada Palma que foi inadvertidamente deixada no aeroporto pelo dono. Ela faz amizade com Nicholas, de nove anos, cuja mãe morre, e o deixa com um pai que ele mal conhece, um piloto que encontra o cachorro. Palma e Nicholas vivem aventuras incríveis e criam uma amizade verdadeira e um amor incondicional.

O elenco de Minha amiga palma é formado por Igor Khripunov, Viktor Dobronravov, Yan Tsapnik, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin e Leonid Basov. O longa é dirigido e roteirizado por Aleksandr Domogarov. A produção está disponível no streaming da Globoplay.